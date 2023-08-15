Сергей Юран может стать новым главным тренером «Ахмата»

Руководство «Ахмата» рассматривать возможность назначить наставника «Пари НН» Сергея Юрана на должность главного тренера клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ» с ссылкой на свой источник.

«Юран входит в шорт‑лист «Ахмата». Клуб готов заплатить компенсацию «Пари НН», прописанную в контракте с тренером», – сообщил источник.

Во вторник, 15 августа, клуб из Грозного объявил о расторжении контракта с Сергеем Ташуевым по обоюдному согласию сторон.

Добавим, Юран руководит «Пари НН» с апреля нынешнего года. В настоящее время нижегородская команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка.