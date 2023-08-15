ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент «Наполи» не отпустит Спаллетти в сборную Италии без выплаты компенсации

Он надеется, что бывший тренер выполнит свое обещание и останется в творческом отпуске.
15 августа 2023 17:18
автор: Александр Евграфов

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что не отпустит бывшего тренера команды Лучано Спаллетти в сборную Италии без выплаты компенсации.

«Я всегда с большим уважением относился к национальной сборной. И эта команда была единственной, кроме «Наполи», которой я был увлечен. Идя навстречу миллионам болельщиков, я попросил гарантий соблюдения годичного отпуска, в который разрешил уйти Спаллетти. Три миллиона – это не много для «Наполи» и для меня, но речь идет о принципиальном вопросе, который касается не только «Наполи», но и всей системы итальянского футбола, которая должна избавиться от дилетантского отношения и начать огладываться на правила бизнеса, акционерных обществ, рынка», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте чемпионов Италии.

В мае этого года Спаллетти, несмотря на завоевание чемпионства, покинул «Наполи», попросив у Де Лаурентиса «годичный отпуск». Де Лаурентис подчеркнул, что Федерация футбола Италии (FIGС), если хочет подписать контракт со Спаллетти, обязана выплатить 3 миллиона евро клубу, чтобы выкупить оставшийся год соглашения с «Наполи».

источник: ФК «Наполи»
Полузащитник «Манчестер Сити» Де Брейне из-за травмы выбыл на несколько месяцев 
Бельгиец получил повреждение в матче 1-го тура АПЛ.
15.08.2023 17:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» хочет приобрести футболиста «Хетафе» Альдерете 
Игрок присоединился к испанскому клубу в прошлом году.
15.08.2023 17:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Широков оценил возможное назначение Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии 
В прошлом россиянин выступал под руководством итальянского специалиста в составе «Зенита».
15.08.2023 17:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Бальде рассказал, где спартаковец продолжит карьеру
Агент Бальде рассказал, где спартаковец продолжит карьеру
Футболист редко попадает в основной состав красно-белых.
15.08.2023 17:14
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сергей Юран может стать новым главным тренером «Ахмата»
Сергей Юран может стать новым главным тренером «Ахмата»
Ранее грозненскую команду покинул Сергей Ташуев.
15.08.2023 16:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Глава английских судей извинился за неназначенный пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед»
В матче первого тура АПЛ арбитр Саймон Хупер упустил момент, который мог изменить итоговый счёт.
15.08.2023 16:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Мужик сказал — мужик сделал». Радимов заявил, что Заболотный отмазался за промах по пустым воротам
Футболист принёс ЦСКА победу над «Сочи».
15.08.2023 16:27
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Арсенал объявил об аренде вратаря «Брентфорда» Давида Райи
Канониры заключили соглашение на один сезон.
15.08.2023 16:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Карпин отреагировал на новость о том, что мог возглавить «Спартак» в 2022 году
В настоящее время российский специалист тренирует «Ростов».
15.08.2023 16:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.