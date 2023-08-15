Президент «Наполи» не отпустит Спаллетти в сборную Италии без выплаты компенсации

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что не отпустит бывшего тренера команды Лучано Спаллетти в сборную Италии без выплаты компенсации.

«Я всегда с большим уважением относился к национальной сборной. И эта команда была единственной, кроме «Наполи», которой я был увлечен. Идя навстречу миллионам болельщиков, я попросил гарантий соблюдения годичного отпуска, в который разрешил уйти Спаллетти. Три миллиона – это не много для «Наполи» и для меня, но речь идет о принципиальном вопросе, который касается не только «Наполи», но и всей системы итальянского футбола, которая должна избавиться от дилетантского отношения и начать огладываться на правила бизнеса, акционерных обществ, рынка», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте чемпионов Италии.

В мае этого года Спаллетти, несмотря на завоевание чемпионства, покинул «Наполи», попросив у Де Лаурентиса «годичный отпуск». Де Лаурентис подчеркнул, что Федерация футбола Италии (FIGС), если хочет подписать контракт со Спаллетти, обязана выплатить 3 миллиона евро клубу, чтобы выкупить оставшийся год соглашения с «Наполи».