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Широков оценил возможное назначение Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии 

В прошлом россиянин выступал под руководством итальянского специалиста в составе «Зенита».
15 августа 2023 17:27
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался на тему того, что экс-наставник «Наполи» и «Зенита» Лучано Спаллетти может стать новым главным тренером сборной Италии.

Отметим, накануне эту должность покинул Роберто Манчини.

«Спаллетти не привыкать справляться с давлением. Я поздравляю сборную Италии с прекрасным выбором. Сборная Италии способна добиться со Спаллетти таких же высот, как с Манчини. Это может произойти, и я желаю ему этого», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Добавим, Широков знаком со Спаллетти по совместной работе в «Зените». По окончании сезона-2022/2023 итальянец подал в отставку с должности главного тренера «Наполи», с которым выиграл Скудетто.

источник: Чемпионат.com
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