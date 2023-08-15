Широков оценил возможное назначение Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии 

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался на тему того, что экс-наставник «Наполи» и «Зенита» Лучано Спаллетти может стать новым главным тренером сборной Италии.

Отметим, накануне эту должность покинул Роберто Манчини.

«Спаллетти не привыкать справляться с давлением. Я поздравляю сборную Италии с прекрасным выбором. Сборная Италии способна добиться со Спаллетти таких же высот, как с Манчини. Это может произойти, и я желаю ему этого», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Добавим, Широков знаком со Спаллетти по совместной работе в «Зените». По окончании сезона-2022/2023 итальянец подал в отставку с должности главного тренера «Наполи», с которым выиграл Скудетто.