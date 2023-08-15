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«Спартак» хочет приобрести футболиста «Хетафе» Альдерете 

Игрок присоединился к испанскому клубу в прошлом году.
15 августа 2023 17:40
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Спартака» рассматривает возможность покупки защитника «Хетафе» Омара Альдерете. Об этом сообщает журналистка Deportes Cope Гемма Сантос.

Как утверждает источник, приоритетным вариантом красно-белых остаётся защитник «Альмерии» Срджан Бабич, однако они могут подписать парагвайца, если сделка по сербскому футболисту сорвётся.

Добавим, «Хетафе» арендовал Альдерете у «Герты» летом 2022 года, а в июле текущего года выкупил его у немецкой команды. В прошедшем сезоне за тёмно-синих 26-летний защитник провёл 28 игр, отличился одним забитым мячом и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
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