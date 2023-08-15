Полузащитник «Манчестер Сити» Де Брейне из-за травмы выбыл на несколько месяцев 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что хавбек команды Кевин Де Брейне не появится на поле несколько месяцев.

Отметим, 11 августа, небесно-голубые одержали победу над «Бёрнли» со счётом 3:0 в рамках 1-го тура чемпионата Англии. 32-летний футболист по ходу встречи получил травму и был заменён.

«У Де Брёйне очень серьёзная травма. Он выбыл на несколько месяцев. В ближайшие дни нам нужно будет решить по поводу операции, но мы определённо потеряли Кевина на какое-то время», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба «горожан».

Напомним, Де Брейне играет за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. В прошедшем сезоне за команду Гвардиолы он отыграл 49 матчей, забил десять голов и отдал 31 результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро.