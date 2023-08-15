Тренер «Крыльев Советов» отреагировал на новость о возможном уходе Гарре 

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о возможном уходе форварда Бенхамина Гарре из клуба.

Ранее представитель 23-летнего футболиста, Эмилио Чемпион сообщил о желании игрока покинуть стан «крылышек» текущим летом.

«Видел эти заявления. Мне нечего ответить, он игрок нашей команды. Мы не планируем с ним расставаться», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Добавим, Гарре присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года. В текущем сезоне за самарскую команду он провёл шесть матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.