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Тренер «Крыльев Советов» отреагировал на новость о возможном уходе Гарре 

Ранее о желании аргентинца покинуть самарскую команду рассказал его агент.
15 августа 2023 18:24
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о возможном уходе форварда Бенхамина Гарре из клуба.

Ранее представитель 23-летнего футболиста, Эмилио Чемпион сообщил о желании игрока покинуть стан «крылышек» текущим летом.

«Видел эти заявления. Мне нечего ответить, он игрок нашей команды. Мы не планируем с ним расставаться», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Добавим, Гарре присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года. В текущем сезоне за самарскую команду он провёл шесть матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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