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Главный тренер «Торпедо» Клотет рассказал, как однажды был на волосок от смерти

Испанец не раз попадал в опасные ситуации.
15 августа 2023 18:25
автор: Александр Шульгин

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, как однажды его увлечение альпинизмом едва не завершилось трагическими последствиями.

«Когда забирался на гору, началась снежная буря, которая в итоге длилась 12 часов. Тогда я был близок к смерти как никогда. Я просто не контролировал свою жизнь», приводит слова специалиста Sport24.ru.

Также он признался, что перенёс укус испанской гадюки, однако отметил, что его последствия могут быть смертельны для ребёнка, но не для взрослого человека.

Добавим, что после пяти туров автозаводцы под руководством Клотета с семью очками занимают восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

источник: Sport24.ru
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