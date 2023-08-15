Пономарёв посоветовал «Ахмату» кандидата на пост главного тренера клуба 

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев считает, что «Ахмату» стоит назначить Станислава Черчесова на должность главного тренера клуба после увольнения Сергея Ташуева.

«Есть просто идеальный вариант — Черчесов. Самая классная кандидатура для «Ахмата». Тем более он уже как-то работал в грозненском клубе. Черчесов — знающий, опытный, квалифицированный тренер. То, что «Ференцварош» его уволил — большая глупость со стороны руководства», – приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Напомним, в июле 2023 года Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» из-за вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. Под его руководством «зелёные орлы» дважды становились победителями чемпионата Венгрии и один раз завоевали Кубок страны.