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Пономарёв посоветовал «Ахмату» кандидата на пост главного тренера клуба 

Ранее стало известно об отставке Сергея Ташуева из грозненской команды. 
15 августа 2023 18:33
автор: Глеб Шевяков

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев считает, что «Ахмату» стоит назначить Станислава Черчесова на должность главного тренера клуба после увольнения Сергея Ташуева.

«Есть просто идеальный вариант — Черчесов. Самая классная кандидатура для «Ахмата». Тем более он уже как-то работал в грозненском клубе. Черчесов — знающий, опытный, квалифицированный тренер. То, что «Ференцварош» его уволил — большая глупость со стороны руководства», – приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Напомним, в июле 2023 года Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» из-за вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. Под его руководством «зелёные орлы» дважды становились победителями чемпионата Венгрии и один раз завоевали Кубок страны.

источник: Rusfootball.info
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