Наир Тикнизян признан лучшим игроком месяца в «Локомотиве»

Болельщики «Локомотива» выбрали лучшего футболиста команды в июле. Им оказался защитник Наир Тикнизян. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Отметим, по итогам голосования 60% участников опроса отдали предпочтение 24-летнему игроку. В прошлом месяце он принял участие в трёх матчах железнодорожников и отличился четырьмя забитыми мячами.

Добавим, «Локомотив» приобрёл Тикнизяна у ЦСКА в августе 2021 года. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до конца июня 2026 года.