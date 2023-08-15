Смолов считает, что не смог полностью реализовать свой футбольный талант 

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов отреагировал на высказывание тренера Миодрага Божовича, который заявил, что нападающий реализовал свой талант только на 40 процентов.

«Это его мнение — со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени. Так бывает. Я ни о чём не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может 45 процентов (смеётся)», — приводит слова 33-летнего игрока бело-голубых Sport24.ru.

Добавим, Смолов присоединился к «Динамо» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне за московский клуб он провёл четыре матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Он является двукратным победителем Кубка России.