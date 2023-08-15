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Станислав Черчесов не принял предложение «Ахмата» возглавить команду 

Российский специалист находится без работы с июля текущего года. 
15 августа 2023 19:18
автор: Глеб Шевяков

«Ахмат» направил бывшему наставнику «Ференцвароша» Станиславу Черчесову предложение стать главным тренером клуба, однако он ответил отказом. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Отметим, во вторник, 15 августа, грозненцы объявили об отставке главного тренера Сергея Ташуева.

В настоящее время «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка после четырёх матчей.

В июле 2023 года Черчесов покинул должность главного тренера «Ференцвароша». 59-летний специалист руководил венгерской командой с 2021 года и за это время дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны.

источник: Чемпионат.com
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