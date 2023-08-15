Защитник «Монцы» Аугусто перешёл в «Интер» на правах аренды 

«Интер» взял в аренду на год защитника «Монцы» Карлоса Аугусто. Об этом сообщает пресс-служба миланской команды.

Как утверждает источник, при достижении 24-летним игроком определённых успехов на поле «змеи» будут иметь возможность выкупить бразильца за 13 миллионов евро.

Добавим, Аугусто играет в составе «Монцы» с 2020 года. В минувшем сезоне за «брианцоли» он сыграл 37 матчей, отличился шестью забитыми мячами и пятью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.