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Защитник «Монцы» Аугусто перешёл в «Интер» на правах аренды 

«Нерадузрри» имеют право выкупить игрока при определённых условиях.
15 августа 2023 19:32
автор: Глеб Шевяков

«Интер» взял в аренду на год защитника «Монцы» Карлоса Аугусто. Об этом сообщает пресс-служба миланской команды.

Как утверждает источник, при достижении 24-летним игроком определённых успехов на поле «змеи» будут иметь возможность выкупить бразильца за 13 миллионов евро.

Добавим, Аугусто играет в составе «Монцы» с 2020 года. В минувшем сезоне за «брианцоли» он сыграл 37 матчей, отличился шестью забитыми мячами и пятью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

источник: ФК «Интер»
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