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«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «ПСЖ» 

Бразилец присоединился к команде, в которой выступает Малком. 
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «ПСЖ» 
15 августа 2023 19:53
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Аль-Хиляль"

Форвард «ПСЖ» Неймар стал игроком «Аль-Хиляля». Об этом сообщает пресс-служба аравийской команды в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что 31-летний нападающий заключит трудовое соглашение на два года и будет получать в новом клубе около 150 миллионов евро в год.

Нынешним летом к «Аль-Хилялю» присоединился ещё один бразильский футболист, экс-форвард «Зенита» Малком.

Добавим, Неймар выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. Всего за парижскую команду он провёл 173 матча, отличился 118 забитыми мячами и отдал 77 результативных передач. Он является пятикратным чемпионом Франции и трёхкратным обладателем Кубка страны.

В сезоне-2014/2015 он в составе «Барселоны» завоевал Лигу чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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