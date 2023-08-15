Руководство «Ахмата» предложило Ромащенко возглавить команду

Руководство грозненского «Ахмата» предложило возглавить команду Мирославу Ромащенко после отставки Сергея Ташуева.

По информации «Чемпионата», бывший защитник московского «Спартака» и помощник Станислава Черчесова в «Ференцвароше» является одним из главных кандидатов на пост главного тренера команды.

Напомним, об отставке Ташуева стало известно сегодня. По словам самого специалиста, такое решение было принято в клубе, сам он уходить не планировал. Позже стало известно, что на роль его сменщика звали и самого Черчесова, но он отказался.

После четырех туров РПЛ «Ахмат» с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице.