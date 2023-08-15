Акинфеев: если я нахожусь на скамейке, то за ворота не переживаю

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об уровне второго голкипера команды Владислава Торопа.

«Как мне игра Торопа в матче с «Сочи»? Его игру можно оценить не только по матчу с «Сочи», но и по другим встречам. Владислав — талантливый парень. Также не забываем, что у нас есть Илья Помазун, который находится в аренде в «Урале». Для меня большое счастье, когда ребята прогрессируют. Если честно, если я нахожусь на скамейке, то я за ворота не переживаю», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

В матче с «Сочи» ЦСКА выиграл со счётом 3:1. 37-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав команды из-за травмы.