ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Тюкавина высказался о переговорах по продлению контракта с «Динамо»

Соглашение игрока истекает в конце года.
15 августа 2023 20:34
автор: Александр Кожевников

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о продлении контракта между клубом и игроком.

«Есть диалог, но пока говорить не о чем. Будет конкретика — будем обсуждать. У Кости действующий контракт, он играет. Мы в диалоге», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин после победы над «Зенитом» сказал, что «Динамо» предложит Тюкавину новый контракт.

Нынешнее соглашение истекает в конце этого сезона, но имеет автоматическую опцию продления на один год.

В текущем сезоне 21-летний форвард забил три гола в четырёх матчах.

источник: «Спорт-Экспресс»
Капитан «Енисея» рассказал о своём криминальном прошлом
Он играет за красноярский клуб с 2020 года.
15.08.2023 20:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
Мусаев отказался возглавить «Ахмат», команда по-прежнему без тренера
Первая тренерская отставка прогремела в Грозном.
15.08.2023 20:35
Футбол
автор: Александр Шульгин
Акинфеев: если я нахожусь на скамейке, то за ворота не переживаю
Игорь пропустил матч с «Сочи» из-за травмы.
15.08.2023 20:10
Футбол
автор: Александр Кожевников
Руководство «Ахмата» предложило Ромащенко возглавить команду
Сегодня стало известно об отставке Сергея Ташуева.
15.08.2023 20:09
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «ПСЖ» 
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «ПСЖ» 
Бразилец присоединился к команде, в которой выступает Малком. 
15.08.2023 19:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Монцы» Аугусто перешёл в «Интер» на правах аренды 
«Нерадузрри» имеют право выкупить игрока при определённых условиях.
15.08.2023 19:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Станислав Черчесов не принял предложение «Ахмата» возглавить команду 
Российский специалист находится без работы с июля текущего года. 
15.08.2023 19:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Смолов считает, что не смог полностью реализовать свой футбольный талант 
В этом году футболисту исполнилось 33 года. 
15.08.2023 19:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Наир Тикнизян признан лучшим игроком месяца в «Локомотиве»
В июле армянин забил четыре гола за столичную команду. 
15.08.2023 18:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.