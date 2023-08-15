Агент Тюкавина высказался о переговорах по продлению контракта с «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о продлении контракта между клубом и игроком.
«Есть диалог, но пока говорить не о чем. Будет конкретика — будем обсуждать. У Кости действующий контракт, он играет. Мы в диалоге», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».
Член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин после победы над «Зенитом» сказал, что «Динамо» предложит Тюкавину новый контракт.
Нынешнее соглашение истекает в конце этого сезона, но имеет автоматическую опцию продления на один год.
В текущем сезоне 21-летний форвард забил три гола в четырёх матчах.
источник: «Спорт-Экспресс»