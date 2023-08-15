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Мусаев отказался возглавить «Ахмат», команда по-прежнему без тренера

Первая тренерская отставка прогремела в Грозном.
15 августа 2023 20:35
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отказался возглавить грозненский «Ахмат», сообщает «Чемпионат».

Ранее по информации различных источников аналогичный ответ дал руководству клуба и Станислав Черчесов.

Еще одним кандидатом на пост наставника команды является его бывший помощник Мирослав Ромащенко.

Напомним, об отставке Ташуева стало известно сегодня. По словам самого специалиста, такое решение было принято в клубе, сам он уходить не планировал. Позже стало известно, что на роль его сменщика звали и самого Черчесова, но он отказался.

После четырех туров РПЛ «Ахмат» с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

источник: Чемпионат.com
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