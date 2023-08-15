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Капитан «Енисея» рассказал о своём криминальном прошлом

Он играет за красноярский клуб с 2020 года.
15 августа 2023 20:57
автор: Александр Кожевников

Защитник и капитан «Енисея» Валерий Кичин рассказал о своём криминальном прошлом.

«В моём кругу были ребята, связанные с криминалом. Черпал всё у них. Мне было лет 15-16. Захотелось денег – отжал, продал. С первого телефона купил сладостей, чтобы испортить зубы, и сходил в компьютерный клуб. Один раз попробовал – получилось, дальше пошло. Старался всё делать вечером, чтобы не запомнили.

Как убеждал отдать телефон? Когда нас пытались обмануть, мы отвечали: «Ты чё, лоха нашёл? Мы сами ищем». Находил ребят, которые не могли за себя постоять. В то время жили по понятиям, поэтому нужно было словесно докопаться, а там он уже сам отдаст телефон. Сколько телефонов отработал? Где-то пять-шесть», - приводит слова Кичина Sports.ru.

Кичин выступает в составе красноярского клуба с 2020 года.

источник: Sports.ru
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