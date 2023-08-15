Заур Тедеев: для меня было бы великой честью возглавить такой клуб, как «Ахмат»

Бывший тренер «Ростова» и «Алании» Заур Тедеев высказался о своём будущем.

«Были разговоры с некоторыми клубами насчёт работы, но не было такого предложения, которое вдохновило бы меня и мой возможный новый клуб. Связывался ли со мной кто-то из «Ахмата»? На данный момент — нет. Но для меня было бы великой честью возглавить такой клуб, как «Ахмат», — приводит слова Тедеева «Спорт-Экспресс».

Тедеев руководил «Аланией» с июня 2022 года, однако у него не было тренерской лицензии должной категории, и де-юре пост главного тренера «Алании» занимал Владимир Белявский. В минувшем сезоне контракт владикавказского специалиста с клубом был расторгнут досрочно.