Булыкин прокомментировал отставку Ташуева

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера «Ахмата».

«Четыре тура — это не тот отрезок, по итогам которого нужно смотреть на результат. Для меня четыре тура вряд ли могут быть показательными для какой-то команды, чтобы сделать о ней выводы. Но, возможно, руководство «Ахмата» знает намного больше, и они увидели какие-то причины уволить тренера. Я со стороны не увидел их после четырех туров», — цитирует Булыкина «Евро Футбол».

Напомним, об отставке Ташуева стало известно сегодня. По словам самого специалиста, такое решение было принято в клубе, сам он уходить не планировал. Позже стало известно, что на роль его сменщика звали и самого Черчесова, но он отказался.

После четырех туров РПЛ «Ахмат» с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице.