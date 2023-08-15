Агент Чавеса опроверг информацию о срыве перехода игрока в «Динамо»

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы 27-летнего полузащитника мексиканской «Пачуки» Луиса Чавеса, опроверг информацию про срыв перехода своего подопечного в московское «Динамо».

«Новость, что Чавес отказался от «Динамо» — фейк. На этой неделе все бюрократические нюансы будут улажены. На следующей неделе Чавес вылетит в Москву и подпишет контракт с «Динамо» по схеме 4+1», - приводит слова Курти «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что 27-летний футболист не может заплатить за расторжение соглашения с мексиканской командой, поэтому его переход в стан бело-голубых задерживается.

Добавим, в минувшем сезоне Чавес в составе «Пачуки» принял участие в 42 играх, забил три гола и отдал пять ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.