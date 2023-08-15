Акинфеев высказался о хейте в адрес Заболотного: это нормально

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал хейт со стороны болельщиков в адрес нападающего армейцев Антона Заболотного.

«Хейт - это не только про Антона, это про всех. Ты можешь отбить хороший мяч, а потом пропустить между ног и тебя будут поливать неделю. И это нормально. Антон - взрослый человек, который умеет справляться с таким давлением. Да, ему, как и любому другому, грустно и обидно, когда происходит нечто такое, но, на мой взгляд, он уже справился с этим. Что и показал матч. Уверен, что он и дальше будет радовать нас голами, мы все его поддерживаем», - приводит слова Акинфеева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в матче четвертого тура РПЛ ЦСКА дома выиграл у «Сочи» со счётом 3:1, а Заболотный забил победный мяч в ворота южан.

Ранее в кубковой встрече с воронежским «Факелом» форвард промахнулся по пустым воротам, а его команда уступила со счётом 0:1.