Пономарёв считает, что в «Ахмате» поторопились с отставкой Ташуева

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался об отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера «Ахмата».

«Для республики, конечно, не годится то положение, которое сейчас занимает «Ахмат». С другой стороны, в прошлом сезоне Ташуев неплохо команду поднял — «Ахмат» занял пятое место. Непонятно, что происходит с коллективом в этом сезоне. Причем я их игры смотрел, там все нормально по игре. При этом очков у них практически нет — 3 очка за 4 тура. Прошло всего 4 тура, возможно, рановато дернули Ташуева. Могли бы подождать чуть-чуть. Надо было потерпеть еще пару-тройку туров. У нас часто принимаются скоропалительные решения, это не очень хорошо», — приводит слова Пономарева «Евро Футбол».

Напомним, об отставке Ташуева стало известно сегодня. По словам самого специалиста, такое решение было принято в клубе, сам он уходить не планировал. Позже стало известно, что на роль его сменщика звали и самого Черчесова, но он отказался.

После четырех туров РПЛ «Ахмат» с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице.