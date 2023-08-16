Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров «Интер Майами»

Подошёл к концу матч в рамках полуфинала Кубка лиг, в котором «Филадельфия Юнион» принимала на своем поле «Интер Майами».

Отметим, что встреча закончилась победой гостей со счетом 4:1.

Один из голов в составе победителей забил Лионель Месси. На счету аргентинца уже девять голов за «Интер Майами» в шести матчах. Таким образом, 36-летний нападающий поднялся на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Месси обогнал Роберта Тэйлора, забившего восемь голов за «Интер Майами».

Напомним, семикратный обладатель «Золотого мяча» перешёл в американский клуб в летнее трансферное окно. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».