Овечкин обратился к Дзюбе после очередного скандала

Форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе.

«Пожелания Дзюбе? Удачи, в карьере — продолжения! Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые времена. И здоровья, конечно!» — сказал Овечкин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в минувший уик-енд Артём Дзюба попал в очередную скандальную ситуацию. Форвард «Локомотива» негативно высказался в адрес журналиста, который задал ему вопрос о словах эксперта Игоря Шалимова.

Помимо всего прочего, экс-футболист сборной России пообещал засунуть журналисту телефон в одно место, если он ещё раз к нему подойдет.