Неймар: «Аль-Хиляль» – лучший клуб Азии. Я принял правильное решение

Новичок «Аль-Хиляля» Неймар дал первый комментарий после подписания контракта.

По словам форварда, саудовская лига стремительно развивается, поэтому он не жалеет о своем решении. Также нападающий пообещал помочь команде в достижении поставленных целей.

«Я хочу написать новую историю, а Саудовская профессиональная лига обладает огромной энергией и качественными игроками. В данный момент эта лига находится в стадии значительного роста, это очень желанное место.

«Аль-Хиляль» – гигантский клуб с фантастическими болельщиками, и он лучший в Азии. Это дает мне ощущение, что я принял правильное решение, оказавшись в нужное время и в нужном клубе. Я люблю побеждать и забивать голы, и я планирую продолжать делать это в Саудовской Аравии и с «Аль-Хилялем», – сказал футболист.

Ранее сообщалось, что контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года. До этого бразилец выступал в Европе за «Барселону» и «ПСЖ». Он является победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании, чемпионом Франции, а также обладателем Суперкубка УЕФА и других трофеев.