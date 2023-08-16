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Бубнов удивился отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера «Ахмата»

В первых 4-х турах РПЛ сезона-2023/24 грозненский клуб потерпел три поражения.
16 августа 2023 09:04
автор: Виталий Овсянников

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на решение уволить главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева со своего поста.

В первых 4-х турах РПЛ сезона-2023/24 грозненский клуб потерпел три поражения. В Кубке России команда из Чеченской республики проиграла два матча из двух. При этом в минувшем сезоне «Ахмат» занял пятое место под руководством Ташуева.

«В какой-то степени решение руководства грозненского клуба стало для меня неожиданным. Да, я понимал, что могут уволить, но думал, что могли бы еще подождать. В конце концов, у тех же Евсеева и Ярошика дела еще хуже, но они продолжают работать», — цитирует Бубнова издание Sportbox.

Ранее стало известно, что клуб из Чеченской республики предложил возглавить команду экс-наставнику сборной России Станиславу Черчесову, однако он отказался.

источник: Sportbox.ru
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