«Манчестер Сити» - «Севилья»: когда начало, где смотреть Суперкубок УЕФА онлайн и по ТВ

Сегодня, 16 августа, в 22:00 (мск) в матче за Суперкубок УЕФА английский «Манчестер Сити» сыграет против испанской «Севильи».

Игра состоится в городе Пирей на стадионе «Георгиос Караискакис». Главный арбитр - Франсуа Летесье (Франция).

Посмотреть встречу «Манчестер Сити» - «Севилья» можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Также игра будет показана по платному каналу «Матч Премьер».

Действующие победители Лиги чемпионов уже успели провести два официальных матча в новом сезоне. Подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии, а также разгромили «Бёрнли» (3:0) в 1-м туре АПЛ.

«Севилья» в стартовом матче нового сезона Ла Лиги уступила «Валенсии» (1:2).