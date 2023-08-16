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«Манчестер Сити» - «Севилья»: когда начало, где смотреть Суперкубок УЕФА онлайн и по ТВ

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).
16 августа 2023 09:16
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 16 августа, в 22:00 (мск) в матче за Суперкубок УЕФА английский «Манчестер Сити» сыграет против испанской «Севильи».

Игра состоится в городе Пирей на стадионе «Георгиос Караискакис». Главный арбитр - Франсуа Летесье (Франция).

Посмотреть встречу «Манчестер Сити» - «Севилья» можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Также игра будет показана по платному каналу «Матч Премьер».

Действующие победители Лиги чемпионов уже успели провести два официальных матча в новом сезоне. Подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии, а также разгромили «Бёрнли» (3:0) в 1-м туре АПЛ.

«Севилья» в стартовом матче нового сезона Ла Лиги уступила «Валенсии» (1:2).

источник: «Советский спорт»
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