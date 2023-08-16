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Талалаев объяснил, за счёт чего «Спартак» удачно начал новый сезон

Мнение наставника «Химок».
16 августа 2023 09:30
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Андрей Талалаев, занимающий пост наставника подмосковных «Химок», перечислил факторы, которые позволили «Спартаку» одержать пять побед в первых пяти матчах нового сезона.

«Скамейка, стабильность, остался тренер с прошлого сезона, основной состав, плюс докупили ярких футболистов вперед, от этого все получается. Команды, которые закрываются, доставляют определенные сложности. «Спартак» летит вперед и забивает, когда есть свободное пространство, — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

По итогам первых четырех туров РПЛ сезона-2023/24 московский «Спартак» набрал девять очков и на текущий момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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