Талалаев объяснил, за счёт чего «Спартак» удачно начал новый сезон

Российский специалист Андрей Талалаев, занимающий пост наставника подмосковных «Химок», перечислил факторы, которые позволили «Спартаку» одержать пять побед в первых пяти матчах нового сезона.

«Скамейка, стабильность, остался тренер с прошлого сезона, основной состав, плюс докупили ярких футболистов вперед, от этого все получается. Команды, которые закрываются, доставляют определенные сложности. «Спартак» летит вперед и забивает, когда есть свободное пространство, — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

По итогам первых четырех туров РПЛ сезона-2023/24 московский «Спартак» набрал девять очков и на текущий момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице.