Агент Тюкавина: был интерес из Саудовской Аравии, предлагали сумасшедшие деньги

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что его клиент мог перебраться в один из клубов Саудовской Аравии.

По словам менеджера, футболисту предложили контракт с годовой зарплатой в 3 млн евро, однако, игрок ответил отказом, так как хочет попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

«В свое время был интерес из Саудовской Аравии, были сумасшедшие деньги. Но Костя хочет показать себя в Европе, это нормальное явление.

Звонили из Саудовской Аравии, предлагали 3 миллиона евро в год. Ответил – нет. Игрок сказал так же – хочет попробовать себя в Европе сперва. Это было полгода назад. Но Костя сказал сразу – нет, не интересно», – цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Тюкавину 21 год. За первую команду москвичей он играет с января 2021 года. В новом сезоне он провел 6 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.