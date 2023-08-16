Экс-защитнику московского «Динамо» Вареле сломали нос в драке со своим одноклубником

Защитник бразильского «Фламенго» Гильермо Варела может пропустить следующий матч своей команды из-за травм, полученных в драке со своим одноклубником Жерсоном.

Об этом сегодня, 16 августа, сообщает издание Coluna Do Fla.

Согласно данным источника, у 30-летнего уругвайца опух глаз и сломан нос. В ближайшее время футболист пройдёт медобследование. Врачи клуба уже подготовили ему маску.

Напомним, экс-игрок московского «Динамо» во время одной из тренировок «Фламенго» был недоволен грубым подкатом, который совершил его одноклубник Жерсон. В итоге он решил ударить своего товарища по команде. Жерсон нанес в ответ несколько ударов по лицу уругвайца.

Гильермо Варела выступал за «Динамо» с 2020 по 2022 год, проведя 42 матча за бело-голубых.