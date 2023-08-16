«Спартак» и «Локомотив» интересуются защитником «Торино»

Сегодня, 16 августа, издание Sky Sport Italia сообщает о том, что косоварский защитник «Торино» Мергим Войвода может продолжить карьеру в РПЛ.

Согласно данным источника, «Локомотив» и «Спартак» заинтересованы в услугах 28-летнего футболиста.

Действующий контракт Мергима Войводы с клубом Серии А рассчитан до середины 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 4 млн евро.

Защитник из Косово выступает за «Торино» с 2020 года. В составе национальной команды он провёл 48 встреч, в которых забил два гола.