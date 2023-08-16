Овечкин — о знакомстве с Месси: хороший парень. Любит то, чем занимается

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о знакомстве с Лионелем Месси.

Российский хоккеист с детства является болельщиком «Барселону», за которую раньше выступал семикратный обладатель «Золотого мяча».

«Мы познакомились, когда «Барселона» проводила товарищеский матч в Вашингтоне. Даже фотку вместе сделали. Я подарил ему хоккейный свитер. На самом деле Месси — хороший парень. Со всеми здоровается, общается. Видно, что он очень любит то, чем занимается», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 16 августа, Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров «Интер Майами». На счету аргентинца уже девять голов в шести матчах за американский клуб.