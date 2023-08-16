Кержаков назвал Аршавина лучшим партнёром за свою футбольную карьеру

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков, в настоящий момент возглавляющий сербский «Спартак», рассказал о том, какого футболиста считает лучшим партнером за свою карьеру.

Он назвал своего экс-одноклубника по «Зениту» Андрея Аршавина.

«С Андреем я познакомился в первый день, когда пришёл на тренировку «Зенита» в 17 лет. С самых первых предсезонных сборов мы стали жить в одном номере. Не скажу, что мы были с ним близкими друзьями, у каждого была своя компания за футбольным полем. Но на поле мы понимали друг друга с полуслова и полувзгляда», - заявил Кержаков в интервью «RT на русском».

40-летний экс-футболист выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год. Затем он играл за «Севилью» и «Динамо», после чего вернулся в санкт-петербургский клуб, где отыграл с 2010 по 2017 год.