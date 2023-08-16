«Рома» объявила о возвращении в клуб чемпиона мира Леандро Паредеса

Сегодня, 16 августа, официальный сайт «Ромы» сообщает о возвращении в команду аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

С действующим чемпионом мира подписано контрактное соглашение на два года.

Паредес выступал за римский клуб с 2014 по 2017 года, после чего перешел в санкт-петербургский «Зенит». В январе 2019 года он перешёл во французский «ПСЖ».

Минувший сезон Леандро Паредес провёл в аренде в «Ювентусе».

«Возвращение в Рим — это всегда волнительно, а играть в футболке «Ромы» — тем более. Благодарю болельщиков за приём, который они оказали мне, и клуб за то, что вернул меня в команду, которая дала старт моей европейской карьере», — цитирует Паредеса пресс-служба «Ромы».