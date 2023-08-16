«Их уже никто не боится». Ловчев – о текущем положении «Зенита»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал текущее положение санкт-петербургского «Зенита».

Он считает, что в текущем сезоне подопечных Сергея Семака уже никто не боится, и любой российских клуб может одержать победу в игре против сине-бело-голубых.

«Команда адаптируется без Малкома, перестраивает игру, меняет схему и, главное, ищет нового лидера. Клаудиньо, на мой взгляд, лидером не стал. «Зенит» с большим трудом создаёт моменты, соответственно, и голов меньше забивается. Никто «Зенит» уже не боится, все выходят с надеждой на очки», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.