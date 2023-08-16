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Защитник «Локомотива» Фассон назвал самое необычное блюдо в России

По мнению бразильского футболиста – это гречка.
16 августа 2023 11:42
автор: Виталий Овсянников

22-летний бразилец Лукас Фассон, выступающий за «Локомотив» на позиции защитника, считает гречку самым необычным российским блюдом.

«Чем запомнилась Россия за год? Это очень красивая страна. Меня это удивило. Очень нравится здесь. Что непривычного в жизни здесь? Единственная трудность — языковой барьер. Русский язык сложный. Самое необычное блюдо, которое пробовал? Гречка. Непривычно, но вкусно. Мне нравится», — цитирует Фассона «Матч ТВ».

Напомним, что 22-летний бразильский защитник перешёл в состав железнодорожников в середине 2022 года из «Атлетико Паранаэнсе». По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Лукаса Фассона составляет 2 млн евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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