Канчельскис считает трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» провальным

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от первых матчей Марио Фернандеса за «Зенит». По мнению легенды российского футбола, этот трансфер можно считать провальным.

«Марио выглядит неубедительно. Пока не особо понятно, за счёт чего Фернандес сможет помочь «Зениту». Его игровая форма оставляет желать лучшего. Морально, думаю, ему тоже тяжело из-за всего негатива со стороны болельщиков ЦСКА», — цитирует Андрея Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, 32-летний бразилец посвятил армейскому клубу 10 лет: он выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.