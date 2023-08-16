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Ловчев высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Мнение легенды красно-белых.
16 августа 2023 12:24
автор: Виталий Овсянников

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 5-го тура РПЛ сезона-2023/24, в котором «Спартак» на своем поле примет «Зенит».

«Думаю, игра будет равная. Уверен, что у красно-белых не будет такой авантюры в обороне, не будет такого количества ошибок — команда не будет такой разухабистой, как на старте сезона. И очень много будет зависеть от вратарей», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

По итогам первых 4-х туров «Спартак» набрал девять очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с семью баллами в активе идёт на шестой строчке.

источник: «Советский спорт»
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