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Уго Льорис согласился перейти в «Лацио»

В прошлом сезоне римляне обеспечили себе участие в Лиге чемпионов.
Уго Льорис согласился перейти в «Лацио»
16 августа 2023 12:32
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис решил покинуть команду. Об этом пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его данным, французский голкипер получил предложение от «Лацио». В эти дни стороны пытаются уладить последние детали сделки. Ожидается, что 36-летний француз подпишет контракт, рассчитанный на два сезона.

Уго Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Он помог команде впервые в истории выйти в финал Лиги чемпионов. Это случилось в сезоне-2018/19.

Что касается национальной сборной, то вратарь был капитаном команды и помог ей выиграть чемпионат мира 2018 году, а также дойти до финала ЧМ-2022 и Евро-2016.

источник: «Советский спорт»
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