Кержаков назвал главное отличие чемпионатов России и Сербии

Российский специалист Александр Кержаков, в настоящий момент возглавляющий сербский «Спартак», поделился впечатлениями от работы в чемпионате Сербии.

«Очевидно, что в Сербии есть гегемон. На данный момент это «Црвена звезда». Этот клуб намного выше уровнем, чем все остальные команды. Главное отличие от российского футбола, которое я заметил за короткий срок работы в Сербии, заключается в том, что здесь одна из основных задач — подготовка молодых игроков для дальнейшей продажи», — цитирует Кержакова издание RT.

Подопечные Александра Кержакова по итогам трёх туров набрали шесть очков и расположились на пятой строчке в чемпионате Сербии.