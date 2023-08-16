В переговорах между Захаряном и «Реалом Сосьедад» возникли проблемы

В переговорах между футболистом Арсеном Захаряном и «Реалом Сосьедад» возникли проблемы, сообщает «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, подтвержденным другим источником, Захарян всё ещё находится в Москве и не исключается, что в среду он проведет тренировку с «Динамо».

Ранее президент «Реала Сосьедад» заявил, что сделка по Захаряну ещё не закрыта, а стороны работают над осуществлением трансфера.

«Динамо» и «Реал Сосьедад» договорились о переходе Захаряна, а 20-летний полузащитник подпишет контракт с новым клубом на четыре или пять лет. Ожидалось, что в ближайшее время футболист должен был отправиться в Испанию для прохождения медосмотра.