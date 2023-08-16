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Бывший главный тренер сборной России Черчесов может возглавить «Рубин»

Помимо бывшего главного тренера сборной в Казани рассматривают ещё двух кандидатов.
16 августа 2023 13:11
автор: Александр Евграфов

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов является одним из кандидатов на пост главного тренера казанского «Рубина», сообщает «Татар-информ».

По данным источника, Черчесов вошел в шорт-лист, в котором помимо бывшего тренера «Ференцвароша» находятся ещё две фамилии.

В настоящее время «Рубин» возглавляет Рашид Рахимов. Под его руководством команда набрала два очка в четырёх стартовых матчах РПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Черчесов отклонил предложение возглавить «Ахмат».

источник: Татар-информ
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