Бывший главный тренер сборной России Черчесов может возглавить «Рубин»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов является одним из кандидатов на пост главного тренера казанского «Рубина», сообщает «Татар-информ».

По данным источника, Черчесов вошел в шорт-лист, в котором помимо бывшего тренера «Ференцвароша» находятся ещё две фамилии.

В настоящее время «Рубин» возглавляет Рашид Рахимов. Под его руководством команда набрала два очка в четырёх стартовых матчах РПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Черчесов отклонил предложение возглавить «Ахмат».