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Давид Де Хеа готов перейти в «Баварию»

Его подпишут, если не договорятся с Ортегой.
16 августа 2023 13:12
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 16 августа, популярный спортивный обозреватель Флориан Плеттенберг сообщает в своих социальных сетях о том, что голкипер Давид де Хеа согласился перейти в мюнхенскую «Баварию».

На данный момент испанский вратарь находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным источника, Давид де Хеа является основным кандидатом на подписание немецкого клуба, если он не сумеет договориться с голкипером «Манчестер Сити» Штефаном Ортегой.

Отмечается, что «Бавария» вернулась к кандидатуре де Хеа после того, как Кепа Аррисабалага был арендован мадридским «Реалом».

В минувшем сезоне де Хеа сыграл 58 встреч за «МЮ». Его контракт с манкунианцами подошёл к конце в середине 2023 года и стороны приняли решение его не продлевать.

источник: «Советский спорт»
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