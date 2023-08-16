Давид Де Хеа готов перейти в «Баварию»

Сегодня, 16 августа, популярный спортивный обозреватель Флориан Плеттенберг сообщает в своих социальных сетях о том, что голкипер Давид де Хеа согласился перейти в мюнхенскую «Баварию».

На данный момент испанский вратарь находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным источника, Давид де Хеа является основным кандидатом на подписание немецкого клуба, если он не сумеет договориться с голкипером «Манчестер Сити» Штефаном Ортегой.

Отмечается, что «Бавария» вернулась к кандидатуре де Хеа после того, как Кепа Аррисабалага был арендован мадридским «Реалом».

В минувшем сезоне де Хеа сыграл 58 встреч за «МЮ». Его контракт с манкунианцами подошёл к конце в середине 2023 года и стороны приняли решение его не продлевать.