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«Рома» объявила об аренде с правом выкупа полузащитника «ПСЖ» Саншеша

Португалец провёл в парижском клубе один сезон.
16 августа 2023 13:27
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 16 августа, официальный сайт «Ромы» сообщает о подписании арендного соглашения с полузащитником «ПСЖ» Ренату Саншешом.

После окончания аренды у римлян будет обязательное право выкупа 25-летнего португальца.

«Очень рад, что перешёл в такой великий клуб. Проект команды меня покорил, думаю, что играть за «Рому» — идеальный выбор для меня», — цитирует Саншеша официальный сайт римского клуба.

Ранее португальский полузащитник выступал за «Бенфику», «Баварию», «Лилль» и «ПСЖ».

источник: ФК «Рома»
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