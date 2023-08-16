«Рома» объявила об аренде с правом выкупа полузащитника «ПСЖ» Саншеша

Сегодня, 16 августа, официальный сайт «Ромы» сообщает о подписании арендного соглашения с полузащитником «ПСЖ» Ренату Саншешом.

После окончания аренды у римлян будет обязательное право выкупа 25-летнего португальца.

«Очень рад, что перешёл в такой великий клуб. Проект команды меня покорил, думаю, что играть за «Рому» — идеальный выбор для меня», — цитирует Саншеша официальный сайт римского клуба.

Ранее португальский полузащитник выступал за «Бенфику», «Баварию», «Лилль» и «ПСЖ».