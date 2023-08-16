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В «Динамо» прокомментировали информацию о возможном срыве трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад»

Футболист еще не вылетел в Испанию.
16 августа 2023 13:59
автор: Виталий Овсянников

Пресс-служба «Динамо» прокомментировала информацию о проблемах Арсена Захаряна с переходом в «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что российский полузащитник всё ещё находится в Москве и сегодня, 16 августа, он провёл тренировку в составе бело-голубых. Также президент «Реала Сосьедад» заявил, что сделка по Захаряну ещё не закрыта, а стороны работают над осуществлением трансфера.

«Отметим, что условия трансфера между «Динамо» и испанским «Реалом Сосьедад» полностью согласованы. Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», — сообщила пресс-служба «Динамо» в интервью изданию «Чемпионат».

Ожидалось, что в ближайшее время футболист должен был отправиться в Испанию для прохождения медосмотра.

источник: Чемпионат.com
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