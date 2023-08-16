В Греции закроют организованные клубы футбольных фанатов

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в эфире государственного телевидения ERT заявил, что все организованные фанатские клубы будут закрыты, а каждый из футбольных клубов будет иметь лишь одно объединение болельщиков.

По словам главы правительства страны, ситуация, когда популярные команды насчитывают по нескольку фан-клубов, не устраивает никого.

«Греческая полиция получит расширенные права для контроля входа болельщиков. Ответственность за безопасность стадионов переходит к полиции, и это было согласовано всеми четырьмя футбольными клубами», - сказал Мицотакис.

Мицотакис сделал заявление после встречи с президентом УЕФА Александером Чеферином, который назвал футбольное фанатское насилие раковой опухолью футбола. Совещание с владельцами ведущих греческих футбольных клубов было посвящено ситуации с фанатским насилием после массовых беспорядков в Греции с участием хорватских фанатов и убийства болельщика греческого клуба АЕК.