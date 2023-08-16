Четыре улицы Москвы названы в честь спортсменов, тренеров и руководителей «Спартака»

Четыре улицы в Москве названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба «Спартак», сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Восемь улиц, два бульвара и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили названия. Их выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин», - написал Собянин.

Четыре улицы названы в честь братьев Старостиных, Константина Бескова, Фёдора Черенкова и Николая Озерова.

Николай Старостин является основателем спортивного общества «Спартак», а его братья Александр, Андрей и Петр играли в этом клубе.

Константин Бесков был тренером «Спартака» с 1977 по 1988 года. Фёдор Черенков — большую часть спортивной карьеры провел в составе красно-белых и является рекордсменом клуба по сыгранным матчам. Николай Озеров — советский теннисист, который представлял спортивное общество «Спартак», был актёром и спортивным комментатором, 24-кратным чемпионом СССР по теннису.