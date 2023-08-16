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Находящийся на СВО чемпион России по футболу заявил, что не стрелял по людям, но готов к этому

Андрей Соломатин защищает Артёмовск.
16 августа 2023 14:36
автор: Максим Скороходов

Чемпион страны в составе ЦСКА и бывший игрок сборной России Андрей Соломатин рассказал, приходилось ли ему стрелять по людям.

«Нет, в человека не доводилось. Сейчас как такового стрелкового боя минимум, в основном работают дроны. Но столкновение может произойти в любой момент, об этом надо помнить и быть готовым. Есть правило - бей первым. Так и здесь, хочешь жить — стреляй первым», - приводит «Матч ТВ» слова Соломатина.

Экс-футболист сборной России ранее оказывал гуманитарную помощь Донбассу. В составе национальной команды Соломатин провёл 13 матчей и забил один гол. С ЦСКА защитник стал чемпионом России в 2003 году. Также в активе Соломатина пять Кубков и один Суперкубок страны.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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