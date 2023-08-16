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Определились участники финала женского чемпионата мира

Решающий матч состоится 20 августа.
16 августа 2023 14:59
автор: Александр Евграфов

Футболистки сборной Англии стали вторыми финалистками женского чемпионата мира, проходящего в Новой Зеландии и Австралии.

Матч в Сиднее завершился со счетом 3:1 в пользу англичанок, которые впервые в своей истории вышли в финал мирового первенства.

В составе действующих чемпионок Европы отличились Элла Тун (36-я минута), Лорен Хемп (71) и Алессия Руссо (87). У хозяек турнира гол на счету Сэм Керр (63).

Решающий матч турнира, в котором сыграют сборные Англии и Испании состоится 20 августа. Обе сборные впервые играют в финале. Встреча за третье место между командами Австралии и Швеции состоится 19 августа.

источник: «Советский спорт»
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